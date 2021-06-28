На Москву надвигаются сильные дожди и резкое похолодание на 10 градусов

Сильные и очень сильные дожди ожидают жителей Московского региона в понедельник - выпадет более 30 мм осадков в отдельных районах, погода будет опасной. Также на регион надвигается резкое похолодание на 10 градусов в ближайшие сутки, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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"За сутки температура понизится на 10 градусов минимум. Вместо 30-35 градусов будет 20-25 градусов, 20-24 градуса. Это понижение связано с перемещением холодного фронта с юго-запада. Ожидается дождь, местами сильный и очень сильный. Очень сильный - это значит, что осадки могут привести к нарушению жизнедеятельности в регионе. Такая погода является опасной, неблагоприятной", - сказал он.

По словам Вильфанда, осадки будут выпадать неравномерно, но в отдельных районах Москвы их выпадет до 30 мм, а в Подмосковье - еще больше.