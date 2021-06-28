В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

На Москву надвигаются сильные дожди и резкое похолодание на 10 градусов

ТАСС
1 час назад
Сильные и очень сильные дожди ожидают жителей Московского региона в понедельник - выпадет более 30 мм осадков в отдельных районах, погода будет опасной. Также на регион надвигается резкое похолодание на 10 градусов в ближайшие сутки, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
На Москву надвигаются сильные дожди и резкое похолодание на 10 градусов
Фото: ТАССТАСС
"За сутки температура понизится на 10 градусов минимум. Вместо 30-35 градусов будет 20-25 градусов, 20-24 градуса. Это понижение связано с перемещением холодного фронта с юго-запада. Ожидается дождь, местами сильный и очень сильный. Очень сильный - это значит, что осадки могут привести к нарушению жизнедеятельности в регионе. Такая погода является опасной, неблагоприятной", - сказал он.
По словам Вильфанда, осадки будут выпадать неравномерно, но в отдельных районах Москвы их выпадет до 30 мм, а в Подмосковье - еще больше.
Метеоролог отметил, что перестройка температурного режима в столичном регионе будет сопровождаться сильным ветром до 23-25 м/с.
Новости Москвы,Погода,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители