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В Москве за сутки выявлено 6209 случаев COVID-19

RT на русскомиещё 1
45 минут назад
В Москве за сутки выявлено 6209 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
За сутки выявлено 6209 случаев COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Общее число выявленных случаев COVID-19 в Москве достигло 1 352 392.
За сутки 121 пациент с коронавирусом скончался.
Накануне в Москве было зарегистрировано 7246 случаев заболевания коронавирусом и 124 летальных исхода.
Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.
Новости Москвы,Максим Новиков,
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