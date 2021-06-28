В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Дефицит: В Москве приостановили вакцинацию «КовиВаком»

Мария Иванова
1 час назад
В Москве на время остановили запись на вакцинацию препаратом «КовиВак» центра имени Чумакова. Об этом сообщается на официальном сайте главы города.
В мэрии рассказали, что «КовиВак» в столице закончился.
«Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины», - подчеркивается в сообщении.
До этого о закончившемся «КовиВаке» сообщалось 22 июня. Эту прививку ставили в пяти столичных поликлиниках, попасть на вакцинацию ей можно было только по телефонной записи по телефону.
В мэрии объяснили, что количество препарата ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи. 25 июня запись на прививку «Ковиваком» снова стала доступна.
«КовиВак» зарегистрировали в России в конце февраля, третьим по счету. Его промышленное производство запустили в конце марта. По данным РБК, к 1 июня в Москву поступило примерно три тысячи доз этой вакцины.
Новости Москвы,Видео,Минздрав РФ,
152
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители