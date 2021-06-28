До этого о закончившемся «КовиВаке» сообщалось 22 июня. Эту прививку ставили в пяти столичных поликлиниках, попасть на вакцинацию ей можно было только по телефонной записи по телефону.
В мэрии объяснили, что количество препарата ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи. 25 июня запись на прививку «Ковиваком» снова стала доступна.
«КовиВак» зарегистрировали в России в конце февраля, третьим по счету. Его промышленное производство запустили в конце марта. По данным РБК, к 1 июня в Москву поступило примерно три тысячи доз этой вакцины.