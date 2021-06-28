На Патриаршие пруды начали пускать автомобилистов по прописке

На Патриарших прудах в Москве
ограничили движение автомобилистов, сообщает телеканал "Москва 24".
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»
Чтобы попасть в район вечером необходимо показать прописку в паспорте, договор аренды или иметь закрепленное место резидента на парковке.
Такие меры были введены после жалоб местных жителей на шум. Ограничение на въезд действует с 19.00 до 01.00.
Пока что нововведение не закреплено законодательно и действует в качестве эксперимента.
Ранее сообщалось, что в районе Патриарших прудов запретили ездить мотоциклам ночью.