На Патриаршие пруды начали пускать автомобилистов по прописке

На Патриарших прудах в Москве ограничили движение автомобилистов, сообщает телеканал "Москва 24".

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

Чтобы попасть в район вечером необходимо показать прописку в паспорте, договор аренды или иметь закрепленное место резидента на парковке.

Такие меры были введены после жалоб местных жителей на шум. Ограничение на въезд действует с 19.00 до 01.00.

Пока что нововведение не закреплено законодательно и действует в качестве эксперимента.