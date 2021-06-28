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На Патриаршие пруды в Москве начали пускать автомобилистов по прописке

Газета.Ru
2 часа назад
На Патриарших прудах в Москве ограничили движение автомобилистов, сообщает телеканал "Москва 24".
На Патриаршие пруды начали пускать автомобилистов по прописке
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»
Чтобы попасть в район вечером необходимо показать прописку в паспорте, договор аренды или иметь закрепленное место резидента на парковке.
Такие меры были введены после жалоб местных жителей на шум. Ограничение на въезд действует с 19.00 до 01.00.
Пока что нововведение не закреплено законодательно и действует в качестве эксперимента.
Ранее сообщалось, что в районе Патриарших прудов запретили ездить мотоциклам ночью.
Новости Москвы,Москва24,
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