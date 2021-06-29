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В Татарстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19

Реальное времяиещё 6
48 минут назад
В Татарстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19
Фото: Реальное времяРеальное время
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Всего на 29 июня в республике зарегистрировано 22 401 случай заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 20 145 человек, в том числе 60 за минувшие сутки.
За весь период пандемии от коронавируса умерли 538 человек.
Актуальные новости о пандемии читайте в материале "Реального времени".
Новости Москвы,COVID-19,интернет-газета "Реальное время",Республика Татарстан,
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