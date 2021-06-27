40 тысяч книжек волонтера выдали москвичам за семь лет

В личной книжке отмечают все направления добровольческой помощи, также она содержит сведения о поощрениях и дополнительной подготовке волонтера. Опыт добровольческой деятельности в некоторых вузах Москвы дает дополнительные баллы при поступлении, учитывается при приеме на работу и поможет пройти отбор на крупные волонтерские мероприятия.