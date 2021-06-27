В Москве ожидается резкое падение температуры после жары

Температура воздуха в Москве значительно понизится со вторника, 29 июня. В этот день ожидается от 24 до 29 градусов тепла, а на следующий день — не выше 26 градусов. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

По прогнозу синоптика, 29 июня в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура ночью составит от 19 до 21 градуса, по области — до 16. Максимальная температура днём — 24–29 градусов.

30 июня дневная температура будет уже 25–26 градусов. Конечно, это тоже ещё очень тёплая погода, но превышение нормы составит всего 5 градусов. Это уже будет не та изнуряющая жара, — сказал Вильфанд.

Однако до этого момента сохранится супержаркая погода с превышением климатической нормы на 7–10 градусов.

В воскресенье, 27 июня, возможны фрагментарные дожди. В понедельник, 28 июня, осадки захватят большую часть Москвы и области. Местами они могут быть сильными.