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Собянин: проблем с вакцинацией от COVID-19 в Москве нет

RT на русскомиещё 12
39 минут назад
Москва не испытывает проблем ни с записью на прививки от коронавируса, ни с самой вакцинацией, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 1».
Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»
«Мы открыли дополнительные пункты вакцинации в большом объёме — и в парках, и в поликлиниках, и в торговых центрах. Проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве на данный момент нет», — сказал он. Слова Собянина приводит РИА Новости.
Он добавил, что вакцины в городе хватает.
«Спасибо Министерству здравоохранения, своевременно поставляют вакцину в Москву», — отметил мэр.
Он также рассказал, что около 86 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса в пятницу, 25 июня.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Минздрав РФ,РИА Новости,
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