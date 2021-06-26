В Москве побит четвертый за неделю температурный рекорд

Главная метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала температуру +32,6°С, таким образом, температура в столице побила рекорд для 26 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на московское метеобюро.

«Сегодня в городе побит четвертый за неделю температурный рекорд дня. На 0,6 градуса превышен максимум, установленный 26 июня 2013 года (32,0)», – рассказали в метеобюро.

Всю неделю погода в Москве бьет температурные рекорды: 22 июня температура воздуха в столице достигла +33,7°C, а 23 июня стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений, тогда столбики термометров поднялись до +34,3°C. 24 июня были зафиксированы рекордные +33,8°C.