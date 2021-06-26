Вакцинация или локдаун: Собянин поставил москвичей перед выбором

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что локдаун не сможет остановить пандемию и есть только одно средство – вакцинация.

«Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая и масштабная вакцинация. Другого никто не придумал», - заявил мэр в интервью «Вестям».

По мнению Собянина, локдаун, санитарные требования, масочный режим являются «временными мерами».

«Если мы хотим нормально работать, нормально отдыхать, нормальную жизнь вести, то надо вакцинироваться. Надо понимать просто, другого выхода нет», - считает Собянин.

Он уверен, что ПЦР не является защитой. Поэтому сегодня в государственных лабораториях они сдаются по направлению врачей и по показаниям. Если необходим срочный тест – придется платить частной лаборатории.

«Надо сосредоточиться на двух вещах: либо ты уверен, что переболел и у тебя есть иммунная защита, либо вакцинируйся. Все», - заявил мэр.

Градоначальник также объяснил, что из-за «жулья» решил поставить вне закона бумажные сертификаты о прививках и тестах на COVID.