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Собянин заявил о психологическом эффекте вакцин против COVID-19

RT на русскомиещё 4
2 часа назад
Прививка от коронавируса, помимо иммунитета, даёт психологическую защиту, заявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.
«Помимо медицинской защиты, это ещё психологическая: когда человек находится в постоянном страхе заболеть, знаете, это, может быть, даже ещё и хуже самой болезни порой», — приводит ТАСС слова Собянина.
Он отметил, что это постоянное гнетущее, депрессивное состояние.
Ранее Собянин заявил, что столица будто бы переживает пандемию заново из-за нового штамма COVID-19.
В июне главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.
Новости Москвы,Сергей Токарев,Сергей Собянин,ИТАР-ТАСС,
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