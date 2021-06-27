Еще 4 тыс. 18 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Столичные врачи вылечили от коронавируса 1 млн 143 тыс. 858 человек, сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве
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«В Москве выявлено 6 тыс. 723 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 1 тыс. 761 человек, скончались 114 пациентов. На ИВЛ находится 731 человек. В городе выздоровели еще 4 тыс. 18 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 млн 143 тыс. 858», - говорится в сообщении.
Оперативный штаб напомнил, что лучший способ защиты от коронавируса - это вакцинация.
«Сделайте прививку от COVID-19 бесплатно по предварительной записи в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи в общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах «Здоровая Москва», - заключается в материале.