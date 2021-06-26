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Очереди москвичей за  «КовиВаком» показали на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Очереди москвичей около детских поликлиник за вновь появившейся вакциной от коронавируса «КовиВак» показали на видео. Видео опубликовал Telegram-канал «Подъем».
На опубликованных кадрах видно, что около поликлиники в линию выстроились около 30 человек. Конец очереди оказался за пределами территории медицинского учреждения.
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