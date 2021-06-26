Власти Москвы с 28 июня разрешат работать ночью всем ресторанам, внедрившим систему QR-кодов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя столичного департамента торговли и услуг, а также предпринимателей.
Накануне московские бизнесмены присутствовали на совещании в мэрии.
Ресторатор Дмитрий Левицкий и основательница сети «Андерсон» Анастасия Татулова рассказали, что ограничения по работе с 23:00 до 6:00 будут сняты для всех заведений, принимающих QR-коды.
Работники таких заведений смогут работать без масок и перчаток. Гости без QR-кода смогут посещать только летние веранды и туалеты. Представители отрасли попросили мэрию разрешить обслуживать посетителей без кода на верандах до конца осени, но решение еще не принято.
Рестораны и бары также должны обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников.
Работу общепита и клубов с 23.00 до 6.00 в Москве запретили из-за роста заболеваемости коронавирусом. Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.