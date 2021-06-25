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Собянин открыл новую станцию на МЦД-2

Мослента
1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию «Щукинская» на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Об этом сообщается на сайте столичного главы.
Собянин открыл новую станцию на МЦД-2
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Щукинская» расположена между станциями МЦД-2 «Стрешнево» и «Тушинская». Как рассказал Собянин, ТПУ объединяет второй диаметр, Таганско-Краснопресненскую линию метро, трамвайные пути и автобусное сообщение. Ежедневно им будут пользоваться около 70 тысяч пассажиров, отметил он.
Столичный глава напомнил, что в этом году по плану должно быть построено 11 городских вокзалов. Из них пять уже введены в эксплуатацию.
Движение по МЦД было открыто 21 ноября 2019-го. По диаметрам курсируют поезда «Иволга», оснащенные бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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