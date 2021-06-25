Собянин открыл новую станцию на МЦД-2

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию «Щукинская» на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Об этом сообщается на сайте столичного главы.

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«Щукинская» расположена между станциями МЦД-2 «Стрешнево» и «Тушинская». Как рассказал Собянин, ТПУ объединяет второй диаметр, Таганско-Краснопресненскую линию метро, трамвайные пути и автобусное сообщение. Ежедневно им будут пользоваться около 70 тысяч пассажиров, отметил он.

Столичный глава напомнил, что в этом году по плану должно быть построено 11 городских вокзалов. Из них пять уже введены в эксплуатацию.