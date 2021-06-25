В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Власти Москвы заявили о прохождении Рубикона по числу госпитализаций

Lenta.ruиещё 7
46 минут назад
По количеству госпитализированных граждан с коронавирусной инфекцией Москва вышла на антирекорд. Об этом в эфире Первого канала заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова передает РИА Новости.
Анастасия Ракова: Мы перешли Рубикон по числу госпитализаций
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Увеличивается количество людей, которое госпитализируется, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд», — сказала Ракова.
Она отметила, что 15 процентов инфицированных москвичей находятся в реанимации.
Ранее в России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». По словам замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарьи Даниленко, «случай единственный и, скорее всего, завозной».
Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков предупредил, что в текущей эпидемиологической обстановке случай заболевания новым штаммом коронавируса «дельта плюс» может привести к огромной волне заболеваемости через два месяца.
Новости Москвы,Евгений Тимаков,Анастасия Ракова,Правительство Москвы,Первый канал,РИА Новости,
86
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители