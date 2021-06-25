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Вакцина "Ковивак" снова доступна для прививки от коронавируса в Москве

ТАССиещё 1
1 час назад
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вакцина "Ковивак" центра им. Чумакова вновь стала доступна для прививки от коронавируса в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"Ковивак". <...> Количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи", - говорится в сообщении. Привиться можно в пяти столичных пунктах вакцинации от коронавируса.
Новости Москвы,ИТАР-ТАСС,
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