В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Вакцина «КовиВак» снова появилась в московских поликлиниках

Парламентская газетаиещё 5
53 минуты назад
В Москве снова стала доступна вакцина от коронавируса «КовиВак», препарат появился в пяти поликлиниках. Это следует из информации на сайте мэра и правительства столицы.
Вакцина «КовиВак» снова появилась в поликлиниках
Фото: ТАССТАСС
«Количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи», — говорится в сообщении.
С 18 января в российских регионах проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. Гражданам доступны три вакцины: «Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. «Парламентская газета» разбиралась, как работают вакцины от коронавируса и чем они отличаются.
По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, на 18 июня число вакцинированных от коронавируса в стране первым компонентом составило 19,7 миллиона, полностью привиты 16,1 миллиона.
Директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в интервью «Парламентской газете» посоветовал ревакцинироваться через шесть-девять месяцев после первой прививки.
Новости Москвы,Правительство Москвы,Парламентская газета,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители