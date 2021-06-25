Вакцина «КовиВак» снова появилась в поликлиниках

«Количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи», — говорится в сообщении.
С 18 января в российских регионах проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. Гражданам доступны три вакцины: «Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. «Парламентская газета» разбиралась, как работают вакцины от коронавируса и чем они отличаются.
По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, на 18 июня число вакцинированных от коронавируса в стране первым компонентом составило 19,7 миллиона, полностью привиты 16,1 миллиона.