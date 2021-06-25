Собянин ужесточил COVID-ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин
обязал работодателей в столице перевести с 28 июня на «удаленку» не менее 30% своих сотрудников, за исключением тех, кто сделал прививки. Соответствующий документ размещен на сайте
мэрии Москвы.
«Количество подлежащих переводу на дистанционный режим работы определяется исходя из общего количества работников, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции», - говорится в документе.
Согласно указу, с 28 июня работодатели также обязаны перевести на удаленку всех не привитых от коронавируса сотрудников старше 65 лет и имеющих ряд хронических заболеваний.
Данное требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования, а также тех, прошедших вакцинацию, подчеркивается в документе.
Согласно указу, с 28 июня работодатели также обязаны перевести на удаленку всех не привитых от коронавируса сотрудников старше 65 лет и имеющих ряд хронических заболеваний.
Данное требование не распространяется на граждан, «чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации», а также тех, кто прошел вакцинацию, подчеркивается в документе.
При этом оговаривается, что на ряд сфер и предприятий вводимые ограничения не распространяются, а сведения о вакцинации сотрудников должны содержаться в ЕМИАС или в ЕГИСЗ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком росте числа заболевших COVID-19 в столице, при этом у 90% из них выявлен индийский штамм, который очень агрессивен и быстрее распространяется.
На фоне роста заболеваемости в столице были введены дополнительные ограничения. Так, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только граждане, которые получили вакцину или переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест.