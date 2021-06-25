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В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников кроме вакцинировавшихся

Алиса Селезнёва
59 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей в столице перевести с 28 июня на «удаленку» не менее 30% своих сотрудников, за исключением тех, кто сделал прививки. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии Москвы.
Собянин ужесточил COVID-ограничения
Фото: ТАССТАСС
«Количество подлежащих переводу на дистанционный режим работы определяется исходя из общего количества работников, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции», - говорится в документе.
Согласно указу, с 28 июня работодатели также обязаны перевести на удаленку всех не привитых от коронавируса сотрудников старше 65 лет и имеющих ряд хронических заболеваний.
Данное требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования, а также тех, прошедших вакцинацию, подчеркивается в документе.
Согласно указу, с 28 июня работодатели также обязаны перевести на удаленку всех не привитых от коронавируса сотрудников старше 65 лет и имеющих ряд хронических заболеваний.
Данное требование не распространяется на граждан, «чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации», а также тех, кто прошел вакцинацию, подчеркивается в документе.
При этом оговаривается, что на ряд сфер и предприятий вводимые ограничения не распространяются, а сведения о вакцинации сотрудников должны содержаться в ЕМИАС или в ЕГИСЗ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком росте числа заболевших COVID-19 в столице, при этом у 90% из них выявлен индийский штамм, который очень агрессивен и быстрее распространяется.
На фоне роста заболеваемости в столице были введены дополнительные ограничения. Так, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только граждане, которые получили вакцину или переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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