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Погода в Москве: Град обрушился на восток Москвы

Газета.Ru
25 минут назад
На востоке Москвы пошел град. В столице около недели стояла аномальная жара без осадков, сообщает телеканал «360».
Град обрушился на восток Москвы
Фото: ТАССТАСС
МЧС объявило экстренное предупреждение, что в столице с 11:30 до 21:00 ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра до 12-17 метров в секунду.
Москвичи радуются дождю и ветру, о которых мечтали около недели. В столице все это время стояла жара до +36 градусов. В регионе было побито несколько температурных рекордов, а синоптики прогнозировали, что жара сохранится до начала следующей недели.
Новости о дожде пока поступают только с востока Москвы, из районов Перово, Новокосино, Люблино. Однако тучи сгущаются и над другими частями города. Также усиливается ветер.
Также дождя ждут в Московской области, где температура воздуха всю неделю была +32 +37 градусов.
Новости Москвы,МЧС,
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