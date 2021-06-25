В столице открылась станция Щукинская МЦД‑2

Щукинская находится между станциями Стрешнево и Тушинская МЦД-2. В пешей доступности от станции проживает 49 тыс. человек.

Общая площадь станции Щукинская составляет 6,2 тыс. кв.м. В ней располагается терминал Z-образной формы с двумя вестибюлями и островная платформа с навесом.

Через ТПУ «Щукинская» проходят 20 автобусных и трамвайных маршрутов. Теперь их пассажиры могут сделать пересадку не только на метро, но и на второй диаметр.