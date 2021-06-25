В ТЦ Москвы выстроились очереди на прививку

После объявления о введении ограничений для непривившихся москвичей и гостей столицы в торговых центрах Москвы выстроились огромные очереди. Видео из ТЦ опубликовала в своем Telegram-канале газета «Комсомольская правда».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На видеозаписи, сделанной в нескольких торговых центрах, видно как люди с самого утра терпеливо ждут своей очереди на вакцинацию, выстроившись в колонну с соблюдением социальной дистанции 1,5-2 метра. Однако далеко не все из них в масках.

При этом москвичи пожаловались изданию «360» , что для получения вакцины приходится стоять по 2-3 часа. Так, в ГУМе, где прививают без записи, очередь выстроилась по всему верхнему этажу, желающие получить укол заняли и почти весь этаж «Европейского».

«Выглядит это немного пугающе. Люди при этом стоят кто в масках, кто без масок близко друг к другу в огромной очереди — и рядом ходят те, кто гуляет по магазинам», - пожаловалась дизайнер Анна Бережняк.

Со сложностями сейчас сталкиваются не только те, кто начал вакцинацию, но и те, кто пришел получить вторую дозу. Москвич Алексей отметил, что первую прививку он сделал в прошлом месяце в пустом вакцинационном пункте в ТЦ, а когда пришел за вторым уколом, от пациентов не было отбоя.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком росте числа заболевших COVID-19 в столице, при этом у 90% из них выявлен индийский штамм, который очень агрессивен и быстрее распространяется.