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В ТЦ Москвы выстроились очереди на прививку

Елена Прошина
51 минуту назад
После объявления о введении ограничений для непривившихся москвичей и гостей столицы в торговых центрах Москвы выстроились огромные очереди. Видео из ТЦ опубликовала в своем Telegram-канале газета «Комсомольская правда».
В ТЦ Москвы выстроились очереди на прививку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На видеозаписи, сделанной в нескольких торговых центрах, видно как люди с самого утра терпеливо ждут своей очереди на вакцинацию, выстроившись в колонну с соблюдением социальной дистанции 1,5-2 метра. Однако далеко не все из них в масках.
При этом москвичи пожаловались изданию «360», что для получения вакцины приходится стоять по 2-3 часа. Так, в ГУМе, где прививают без записи, очередь выстроилась по всему верхнему этажу, желающие получить укол заняли и почти весь этаж «Европейского».
«Выглядит это немного пугающе. Люди при этом стоят кто в масках, кто без масок близко друг к другу в огромной очереди — и рядом ходят те, кто гуляет по магазинам», - пожаловалась дизайнер Анна Бережняк.
Со сложностями сейчас сталкиваются не только те, кто начал вакцинацию, но и те, кто пришел получить вторую дозу. Москвич Алексей отметил, что первую прививку он сделал в прошлом месяце в пустом вакцинационном пункте в ТЦ, а когда пришел за вторым уколом, от пациентов не было отбоя.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком росте числа заболевших COVID-19 в столице, при этом у 90% из них выявлен индийский штамм, который очень агрессивен и быстрее распространяется.
На фоне роста заболеваемости Собянин подписал указ, вводящий дополнительные ограничения. Так, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только граждане, которые получили вакцину или переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Комсомольская правда,
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