В Москве начали выдавать QR-коды для ресторанов

Жители Москвы с 25 июня могут получить QR-код для доступа в кафе, рестораны и на массовые мероприятия, сообщается на сайте мэра столицы.

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Коды будут выдаваться москвичам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса или переболевшим COVID-19 в последние полгода. Кроме того, получить код можно будет при отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, в этом случае он будет действителен в течение трех дней после теста.

Для оформления QR-кода жители столицы могут обратиться в регистратуру или инфомат городской поликлиники, или же получить его через электронную медицинскую карту, мобильное приложение "ЕМИАС. ИНФО", на портале mos.ru, едином портале государственных и муниципальных услуг или в приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус".