В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Москве начали выдавать QR-коды для посещения ресторанов

Газета.Ruиещё 1
2 минуты назад
Жители Москвы с 25 июня могут получить QR-код для доступа в кафе, рестораны и на массовые мероприятия, сообщается на сайте мэра столицы.
В Москве начали выдавать QR-коды для ресторанов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Коды будут выдаваться москвичам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса или переболевшим COVID-19 в последние полгода. Кроме того, получить код можно будет при отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, в этом случае он будет действителен в течение трех дней после теста.
Для оформления QR-кода жители столицы могут обратиться в регистратуру или инфомат городской поликлиники, или же получить его через электронную медицинскую карту, мобильное приложение "ЕМИАС. ИНФО", на портале mos.ru, едином портале государственных и муниципальных услуг или в приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус".
Ранее власти Москвы приняли решение о создании COVID-free зон. С 28 июня посещать столичные кафе и рестораны смогут только граждане, имеющие защиту от коронавируса. Такое решение было связано с ухудшением ситуации по коронавирусу. Так, 24 июня в городе третий день подряд была зафиксирована рекордная смертность от COVID-19.
Новости Москвы,Правительство Москвы,Mos.ru,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители