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Погода в Москве: побит рекорд жары для 24 июня

Москва24иещё 1
1 час назад
В столице 24 июня температура воздуха достигла +33,8 градуса, что выше предыдущего рекорда для этого дня. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.
В Москве побит рекорд жары для 24 июня
Фото: Агентство "Москва"/Денис ГришкинАгентство "Москва"/Денис Гришкин
"Превышен рекорд этого дня 1948 года. На станции ВДНХ температура 33,8 градуса. Это значит, что рекордное значение, которое было за 143 года наблюдений, оно было 33,5. Сейчас рекорд этого дня преодолен", – отметил специалист.
Вильфанд добавил, что пока известно, что рекорд преодолен, температурный максимум будет известен только к вечеру.Ранее Гидрометцентр продлил предупреждение об аномальной жаре в столице, оранжевый уровень погодной опасности объявлен до 14:00 пятницы, 25 июня. По данным синоптиков, среднесуточная температура в городе превышает норму на 7–10 градусов.
Новости Москвы,РИА Новости,
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