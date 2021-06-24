В Москве побит рекорд жары для 24 июня

В столице 24 июня температура воздуха достигла +33,8 градуса, что выше предыдущего рекорда для этого дня. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Вильфанд добавил, что пока известно, что рекорд преодолен, температурный максимум будет известен только к вечеру.Ранее Гидрометцентр продлил предупреждение об аномальной жаре в столице, оранжевый уровень погодной опасности объявлен до 14:00 пятницы, 25 июня. По данным синоптиков, среднесуточная температура в городе превышает норму на 7–10 градусов.