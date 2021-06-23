Мэр Москвы признал, что город находится на пике заболеваемости. Однако при этом за прошедший день число записавшихся на прививку от коронавируса выросло почти в 10 раз и составило порядка 60 тысяч, хотя недавно было около 6 тысяч записей в день.
Ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась в июне. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, превысив отметку в 9 тыс. В связи с этим власти ввели новые ограничения.