Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим COVID-19

За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число, заявил мэр столицы Сергей Собянин

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«За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости – 53 тыс. Такого объема выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения», – рассказал он в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Он также добавил, что за последнюю неделю в Москве было госпитализировано 12 тыс. человек.

«По госпитализации мы тоже приблизились уже к максимальным показателям – 12 тыс. за неделю, и мы видим, что эта неделя, скорее всего, покажет максимальную госпитализацию за весь период пандемии», – рассказал Собянин.

По его словам, «медицинская система справляется, и мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но, тем не менее, понятно, что медицинские возможности, они не безграничны. Хотя пока запас по Москве достаточно серьезный сделан».

Также Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится.

«Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной. В общем, пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится», – сказал Собянин он.

Мэр также рассказал, что «по Москве около 90% всех заболевших болеют новой мутацией COVID, индийским штаммом, так называемым «дельта». В Москве она практически подавила все остальные штаммы. Начиналось проникновение этого штамма в апреле, в мае нарастало и вот она выстрелила сейчас, когда стала массовой». По его словам, это объясняет большую долю молодых людей среди заболевших, увеличение смертности.

«Перед таким штаммом, перед такой агрессивной инфекцией, конечно, многие снова оказались беззащитными», – отметил мэр Москвы.

При этом президент Владимир Путин пообещал продолжать в оперативном режиме обсуждать с Собяниным меры по снижению рисков заражения коронавирусом для жителей столицы.