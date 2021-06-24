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Погода в Москве: жара продолжит бить рекорды до конца недели

ТАССиещё 16
31 минуту назад
Гидрометцентр России предупредил о продолжении серии температурных рекордов в Москве в течение недели. Новые погодные максимумы могут быть установлены 25, 26 и 27 июня, воздух в эти дни будет прогреваться до 32-36 градусов тепла.
Жара в Москве продолжает бить температурные рекорды
Фото: ТАССТАСС
"Серия температурных рекордов в Москве продолжится до выходных", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что в пятницу прогнозируется 34-36 градусов, а рекорд по теплу для 25 июня составляет в настоящее время 33,1 градусов. Он был установлен в 2010 году.
В субботу воздух в столице прогреется до 33-35 градусов. Действующий рекорд составляет 33,6 градусов в 2010 году.
В воскресенье, 27 июня, дневная температура может достигнуть 32-34 градусов, а рекорд принадлежит 2013 году, когда воздух прогрелся до 32 градусов.
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