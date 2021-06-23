Более сотни домов-памятников отремонтируют в Москве

В этом году в Москве отремонтируют рекордное количество домов-памятников по региональной программе капремонта жилого фонда. Если ранее в год ремонтировали с элементами реставрации не более пары десятков таких сооружений, то в списке на 2021 год - 114 домов. Это треть от общего числа таких домов, входящих в капремонт. Об особенностях восстановления подобных сооружений рассказали журналистам на пресс-конференции специалисты Фонда капремонта Москвы и столичного департамента культурного наследия.

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Часть домов-объектов культурного наследия города, входящих в программу, требуют не только ремонта, но и реставрации. Например, в этом году без реставрации отремонтируют жилые корпуса гостиницы "Украина". Несмотря на то, что объект находится под охраной Мосгорнаследия, в корпусах поменяют стояки горячего и холодного водоснабжения, заменят электрику, кровельное покрытие. Фасады и подъездные группы ремонтировать не будут, а значит и реставрация не нужна. Тем не менее за процессом будут регулярно наблюдать не только специалисты фонда капремонта, но и представители департамента культурного наследия города. Однако этот объект скорее исключение, большая часть строений требует полного комплекса работ.

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При этом ремонт и реставрацию нужно вести, не выселяя жителей и не останавливая привычную жизнь дома, а это сильно усложняет процесс подрядным организациям. "В этом году мы входим в 114 зданий, еще по 200 согласовываем проектную документацию. Такой большой объем работ связан с состоянием этих строений, поэтому они и были утверждены Мосгорнаследием, - рассказывает руководитель столичного фонда капремонта Артур Кескинов . - Выбирали объекты по тем же критериям, что и другие дома в программе: состояние самого строения и износ коммуникаций, инженерии и прочей начинки дома. При этом дома из списка попались из разных эпох, есть купеческие особняки 19 века, здания модерна, доходные дома, сталинская архитектура".

Среди знаковых объектов этого года: доходный дом Коровина на улице Чаплыгина, 10, знаменитый "Дом со зверями" на Чистопрудном бульваре, купеческий дом по Большому Дровяному переулку, знаменитый дом "речфлота" на Ленинградском проспекте, 1 и многие другие.

Работа по каждому из домов начинается с научных изысканий, изучения технической документации. Затем на место выходят специалисты с лазерными сканерами, а дом облетает квадрокоптер. С помощью полученных данных составляют 3D-модель дома в его теперешнем состоянии. То есть создается цифровой двойник дома, который можно вертеть как угодно, чтобы все рассмотреть в мельчайших подробностях. Также создают проектную версию, каким он должен быть после ухода подрядчиков, замены коммуникаций, восстановления фасадов, лепнины, геометрии дома и прочих элементов.

Например, известному "Дому со зверями" вернут утраченные элементы декора, в частности "хвосты" нескольким зверям, заменят отливы на балконах, очистят от коррозии и покрасят металлические элементы, а внутри дома заменят провода и водоснабжение, отремонтируют чердак и кровлю.

На первый взгляд, простая внутренняя работа также может обернуться для специалистов настоящим ребусом. Например, в доме на Чаплыгина данные БТИ и реальности не во всем совпадают из-за того, что дом неоднократно перестраивался. А бывают в процессе ремонта и интересные находки.

"Например, в Большом Дровяном переулке при замене старых стальных дверей обнаружили дополнительные элементы - резные фрамуги над дверями, - рассказывает начальник управления по работе с объектами культурного наследия службы строительного контроля ФКР Москвы Сергей Краснов . - На этом же объекте были сложности с жителями, которые не хотели менять привычные пластиковые оконные рамы на деревянные, которые у этого памятника должны быть по паспорту. В результате убедили их лишь тогда, когда отыскали эти резные фрамуги".

К слову, в этом году уже собираются привлечь известных профессиональных историков и искусствоведов, например, главного редактора "Московского наследия" Филиппа Смирнова к взаимодействию с жителями, а также к работе над изысканиями. Это, по словам представителей ФКР, должно упростить и усилить работу, в частности, помочь разрешать подобные конфликты быстрее. Как уточнил начальник отдела государственного учета Управления государственного учета и экспертизы объектов культурного наследия Мосгорнаследия Илья Аникин , многие жители переживают, что, мол, восстанавливают утраченные элементы из полимеров, но на самом деле передовые технологии позволяют лишь ускорить процесс.

"Когда создана 3D-модель дома, из полимеров готовят недостающие формы убранства фасада, - говорит Аникин. - А материалы для восстановления фрагментов, входящих в предмет охраны, используют только "исторические" - гипс, дерево, натуральные камни и прочее".

Работы в объектах культурного наследия обходятся на порядок дороже, чем капремонт панельной многоэтажки, но для москвичей разницы нет: минимальный размер взноса за капремонт остается прежним. Оплачивает "излишки" бюджет города за счет программы софинансирования. И если со средствами проблем нет, жители оплачивают до 98 процентов взносов ежемесячно, то квалифицированных подрядных организаций не хватает, жалуются представители ФКР. По данным ведомства, всего в городе работает около двух тысяч подрядчиков, из них лишь девять процентов имеют необходимую квалификацию и федеральную аккредитацию, позволяющую работать со столичными памятниками архитектуры. При этом эксперты уверены, что плохо сделать работу и в этом году, когда запланирован большой объем работ, подрядчики не смогут. За работой смотрят на только в фонде капремонта, но и в департаменте культурного наследия, а самые лучшие "глаза и уши" - это сами жители домов-памятников.