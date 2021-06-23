Москвичей атаковали пчелы

Москвичей, которые проживают в многоквартирных домах на Ленинском проспекте, атаковали пчелы. Об этом сообщает Mash в своем Telegram -канале.

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По словам горожанки Ксении Замятиной, в местном чате жильцов появилось сообщение о появлении в столице насекомых. Женщина сначала не приняла во внимание угрозу, но позже заметила на одном из окон ее квартиры пчелиный рой.

Ее просьбы решить вопрос с черно-желтыми насекомыми проигнорировали в ГБУ «Жилищник». Москвичка также позвонила в службу спасения, но и там ей никто не помог. После этого женщина решила самостоятельно избавиться от пчел, использовав инсектициды. В итоге не все насекомые погибли, и сейчас на подоконнике горожанки находятся как живые, так и мертвые насекомые.

Замятина предположила, что скорее всего пчелы прилетели из соседнего лесопарка, где в настоящий момент проводятся работы по благоустройству. Таким образом, пчелы начали роиться на ее окне из-за того, что хотели создать там новый дом с сотами.