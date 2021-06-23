Трамвай "IPhone на колесах" поступил в Музей транспорта Москвы

Низкопольный трамвай модели R1 разработан "Уралтрансмашем" совместно с опытно-конструкторским бюро "Атом". Он стал первым российским инновационным трамваем, кузов которого изготовлен с применением композиционных материалов. Он оснащен Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигацией, имеет семь HD-камер видеонаблюдения, систему кондиционирования и антибактериальные поручни.

Трамвай не был выведен на серийное производство, у него не было ходовой части, кроме того дизайнерская модель была слабо пригодна для ремонта. Тем не менее, инновационные идеи и решения, реализованные в нем, конструкторы и инженеры "Уралтрансмаша" воплотили в других моделях, в том числе в модели 71-415 - полностью низкопольном четырехосном скоростном вагоне, который прошел все эксплуатационные испытания и выпускается серийно.