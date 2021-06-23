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Акцию “Лучи Победы” сняли на видео в Москве

Александр Кузьмин
1 час назад
В столице России прошла акция “Лучи Победы”, посвящённая 80-летию начала Великой Отечественной войны. Видео публикует телеканал “Москва 24”.
На кадрах видно, как лучи света поднимаются в тёмное небо. Здание МГУ подсвечивают различными цветами.
Акцию организовал Общероссийский народный фронт, совместно с Московским государственным университетом и музеем Победы.
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