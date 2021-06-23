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Подозреваемые в продаже поддельных сертификатов о вакцинации попали на видео

Александр Кузьмин
22 минуты назад
Полиция задержала в Москве трёх мужчин, которых подозревают в продаже поддельные сертификатов о вакцинации. Видео публикует телеканал “Москва 24”.
По данным следствия, “липовые” документы злоумышленники продавали через интернет и доставляли с помощью курьеров. Цена одного документа составляет в районе 4-5 тысяч рублей в зависимости от сроков изготовления.
Возбуждено три уголовных дела по ч.1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»).
Устанавливаются все обстоятельства инцидента, ведутся розыск и задержание возможного организатора и соучастников.
Новости Москвы,Криминал,Видео,
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