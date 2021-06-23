Получить QR-код для похода в ресторан в Москве можно онлайн

"С 25 июня горожане смогут получить QR-код следующими способами: если у вас открыт доступ к электронной медкарте - в электронной медкарте на mos.ru или в приложении "ЕМИАС. ИНФО" в разделе "Цифровой сертификат"; если у вас есть полная учетная запись на портале mos.ru - в личном кабинете; если вы прошли вакцинацию в московской поликлинике, переболели в Москве или сделали ПЦР-тест в московской лаборатории, подключенной к ЕМИАС, но не имеете доступа в ЭМК - вы сможете заполнить специальную форму на портале mos.ru, после проверки которой получите QR-код", - сообщили в оперштабе.
"Люди, переболевшие коронавирусом, но не обращавшиеся к врачу, должны будут сдать ПЦР-тест в лабораториях, которые подключены к ЕМИАС, или привиться для посещения ресторанов в Москве. ПЦР-тест должен быть сдан в лабораториях Москвы, присоединенных к ЕМИАС (единая медицинская информационно-аналитическая система). Результаты теста действительны 72 часа с момента внесения в базу лаборатории результатов теста. Перечень лабораторий, подключенных к ЕМИАС <...>", - уточняется в публикации.
"Посетители с медотводом к прививке должны предъявить QR-код, получив отрицательный ПЦР-тест из лаборатории, которая подключена к системе ЕМИАС, для посещения ресторанов в Москве с 28 июня", - заключается в посте.