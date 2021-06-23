Получить QR-код для похода в ресторан в Москве можно онлайн

Там уточняется, что QR-код по итогам вакцинации также доступен на федеральном портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" и "Госуслуги.Стопкоронавирус".

Также в оперштабе отметили, что вакцинированные в Подмосковье граждане смогут посещать "бесковидные" рестораны в Москве с 28 июня, предъявив QR-код с сайта госуслуг или из мобильного приложения "Госуслуги" или "Госуслуги.Стопкоронавирус", а также документ, удостоверяющий личность. Иностранцы с 28 июня могут посещать рестораны в Москве при предъявлении QR-кода, получив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус из лаборатории, которая подключена к ЕМИАС. Результаты теста действительны 72 часа с момента внесения в базу лаборатории результатов теста. QR-код они могут получить, заполнив форму на портале mos.ru.