«Хочешь кушать, уколись» : россияне поддержали ограничения в Москве

Россияне поддержали инициативу мэра Москвы Сергея Собянина о допуске в рестораны граждан с защитой от коронавируса.

Речь идет о гражданах, сделавших прививку или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Пользователи «Рамблера» в комментариях к новости о новом указе столичного градоначальника пришли к выводу, что Собянину давно пора было решиться на подобные меры.

«Хочешь кушать, уколись. Не уколот - голодай. Ковидная диета», «И это правильно», «В целом - хорошо. Можно будет в барах-ресторанах спокойно отдыхать, без избытка публики», «Правильно, давно пора. Многие за границей хотят привиться, но нет вакцины. А тут развели демагогию ничего не смыслящие в вопросе обыватели, надо или нет. Вот когда лично тебя только касается-тогда и решай что хочешь, а когда ты один потом ходишь и толпу заражаешь, то вопрос всех касается. И решать должны специалисты, а не обыватели на лавочках», «не ходила в общепит, и ходить не собираюсь, но прививку сделаю)», «Молодец, Семеныч. Правильно сделал. Не хочешь вакцинироваться-дома сиди», - написали пользователи.

Некоторые, впрочем, выразили опасение, что после начала действия очередных льгот для привитых граждан резко возрастет мошенническая активность – поддельные сертификаты о вакцинации станут еще более востребованными.

«Пока в медицине существует коррупция и можно купить хотя бы один сертификат о прививке, нельзя подписывать такие указы, потому что человек с купленным сертификатом может заразить посетителей заведения общественного питания», «В подмосковной поликлинике торгуют настоящими сертификатами, объясняют: типа доз на всех не хватит, поэтому, покупайте сертификаты, если хотите куда-то попасть», «Цена прививочных сертификатов, резко возрастет! Неадекваты, купившие их, надеются, что получили индульгенцию от заразы», - отметили читатели.