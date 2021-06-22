Москвичам дали советы по спасению животных от жары

Домашние собаки и кошки сильно подвержены солнечным и тепловым ударам, поэтому важно, чтобы в жару их владельцы соблюдали несколько правил. Их в разговоре с МОСЛЕНТОЙ дал доцент, кандидат ветеринарных наук и сотрудник кафедры биологии и патологии мелких домашних животных Академии ветеринарии имени Скрябина Владислав Костылев.

Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ» Артем Краснов / «Коммерсантъ»

По его словам, в первую очередь в квартире должно находиться несколько мисок с водой — на каждое животное по две-три. «Зачем столько мисок? Затем, что большинство животных — особенно кошки — очень ленивы. И если у них всего одна миска, как бы им ни хотелось пить, они могут до нее не дойти, поэтому свежая вода должна быть в каждой комнате», — пояснил специалист.

Также желательно наличие в помещении кондиционера. Если его нет, нужно следить за тем, чтобы на животных не падали прямые солнечные лучи и чтобы комнаты проветривались.

Эти же правила, как указал Костылев, относятся и к грызунам: морским свинкам, крысам, шиншиллам — от перегрева они могут погибнуть.

Распознать тепловой удар у животного можно по следующим симптомам: вялость, одышка, учащенное дыхание, бледность слизистых оболочек — например, у собак и кошек бледнеют язык и конъюктивы глаз. Также становится сухой ротовая полость. В таком случае рекомендуется позвонить в ветеринарную клинику и описать состояние питомца. Если такой возможности нет, Костылев порекомендовал намочить холодной водой полотенца и обложить ими животное, а также давать питье.