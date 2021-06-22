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Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что тридцатиградусная жара спадет в столице к середине следующей недели. Об этом сообщает РИА «Новости».
Жара в столице спадет через неделю
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам эксперта, начиная с выходных в городе возрастает вероятность локальных кратковременных дождей и гроз, которые постепенно начнут сбивать жару, однако при этом температура будет также существенно выше нормы — 26 июня +32-34C°, а 27 июня +31-33C°.
«Жара уже перестает быть рекордной, перейдет в категорию обычной жары, так сказать. Но вполне возможно, что в середине следующей недели: во вторник, среду и четверг будет уже около +25-27C°», — сказал Леус.
Кроме того, он отметил, что в ближайшее время большего похолодания не ожидается.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура воздуха в Москве побила рекорд 1917 года.
Врачи советуют в такую погоду пить больше жидкости. По их словам, для такой погоды лучше всего подходит минеральная вода, потому что у человека теряются соли.
Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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