Жара в столице спадет через неделю

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что тридцатиградусная жара спадет в столице к середине следующей недели. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам эксперта, начиная с выходных в городе возрастает вероятность локальных кратковременных дождей и гроз, которые постепенно начнут сбивать жару, однако при этом температура будет также существенно выше нормы — 26 июня +32-34C°, а 27 июня +31-33C°.

«Жара уже перестает быть рекордной, перейдет в категорию обычной жары, так сказать. Но вполне возможно, что в середине следующей недели: во вторник, среду и четверг будет уже около +25-27C°», — сказал Леус.

Кроме того, он отметил, что в ближайшее время большего похолодания не ожидается.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура воздуха в Москве побила рекорд 1917 года.