Как получить QR-код для посещения ресторанов Москвы

С 28 июня посещать заведения общественного питания и разрешенные мероприятия смогут только люди, у которых сформирован иммунитет к COVID-19. Для подтверждения этого факта им понадобится специальный QR-код. «Вечерняя Москва» рассказывает, как его получить.

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QR-коды будут доступны с 25 июня. Право на пользование цифровым сертификатом получат граждане, привитые от коронавируса (потребуется оба компонента вакцины) или переболевшие им, а также те, кто сдал ПЦР-тест, действительный в течение трех суток. QR-код можно распечатать или считывать с экрана смартфона.

Сертификат доступен в трех возможных статусах: «Вакцинирован» (действителен 365 дней), «ПЦР» (действителен 72 часа) или «Переболел» (действителен 180 дней). Дети, желающие посетить московские кафе, должны использовать сертификат со статусом «ПЦР».

При помощи электронной медицинской карты

Открыть доступ к медкарте можно на портале mos.ru или в мобильном приложении « ЕМИАС. ИНФО ». Чтобы получить QR-код после активации электронного документа, необходимо зайти в раздел «Цифровой сертификат».

Также Оперштаб Москвы указал на то, что для жителей столицы, у которых нет доступа к электронной медкарте, открыта упрощенная форма на mos.ru.

При помощи полной учетной записи на портале mos.ru или «Госуслуги»

Граждане, зарегистрированные на mos.ru, смогут получить QR-код через личный кабинет на сайте портала.

Оперштаб сообщил , что электронный сертификат будет доступен и на портале «Госуслуги».

Для иногородних граждан