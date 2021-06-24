Как получить QR-код для посещения ресторанов Москвы

С 28 июня посещать заведения общественного питания и разрешенные мероприятия смогут только люди, у которых сформирован иммунитет к COVID-19. Для подтверждения этого факта им понадобится специальный QR-код. «Вечерняя Москва» рассказывает, как его получить.
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QR-коды будут доступны с 25 июня. Право на пользование цифровым сертификатом получат граждане, привитые от коронавируса (потребуется оба компонента вакцины) или переболевшие им, а также те, кто сдал ПЦР-тест, действительный в течение трех суток. QR-код можно распечатать или считывать с экрана смартфона.
Сертификат доступен в трех возможных статусах: «Вакцинирован» (действителен 365 дней), «ПЦР» (действителен 72 часа) или «Переболел» (действителен 180 дней). Дети, желающие посетить московские кафе, должны
использовать сертификат со статусом «ПЦР».
При помощи электронной медицинской карты
Открыть доступ к медкарте можно на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО
». Чтобы получить QR-код после активации электронного документа, необходимо зайти в раздел «Цифровой сертификат».
Также Оперштаб Москвы указал
на то, что для жителей столицы, у которых нет доступа к электронной медкарте, открыта упрощенная форма на mos.ru.
При помощи полной учетной записи на портале mos.ru или «Госуслуги»
Граждане, зарегистрированные на mos.ru, смогут получить QR-код через личный кабинет на сайте портала.
Оперштаб сообщил
, что электронный сертификат будет доступен и на портале «Госуслуги».
Для людей, которые не посещают московские поликлиники, не прописаны в столице или привились от коронавируса в другом городе, открыт упрощенный доступ к порталу mos.ru. Данные таких граждан, внесенные ими в специальную форму, сопоставят с федеральными регистрами. Затем пользователи смогут получить цифровой сертификат.