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Мужчина попал в больницу в Москве после нападения хулиганов

Вечерняя Москваиещё 1
21 час назад
Неизвестные напали на мужчину в центре Москвы и разбили ему лицо. Об этом во вторник, 22 июня, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-служба столичного ГУ МВД.
Мужчина попал в больницу в Москве после нападения хулиганов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Мужчину избили неизвестные в 04:50 по московскому времени в понедельник, 21 июня, возле дома 13 на Русаковской улице. Пострадавшего госпитализировали с переломом костей лицевого скелета.
По данному факту проводится проверка.
Новости Москвы,МВД,
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