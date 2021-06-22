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Временный запрет на проведение концертов с присутствием более 500 зрителей введен в Москве

Агентство «Москва»иещё 14
1 час назад
В Москве с 22 июня введен временный запрет на проведение концертов с одновременным присутствием более 500 зрителей. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«С 22 июня 2021 года вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек - как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях», - написал Собянин.
Он отметил, что фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.
«В тоже время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды. Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей», - заключил мэр.
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