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Новые санитарные меры введены в Москве для предотвращения пандемии

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад
Посещать заведения общественного питания в столице с 28 июня смогут только привитые или переболевшие коронавирусом люди, либо имеющие ПЦР-тест. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 22 июня.
Новые санитарные меры введены в Москве для предотвращения пандемии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
— Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. И Москве настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей, — рассказал глава города.
Наличие защиты от COVID-19 будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно получить в электронной медкарте Москвы, на портале mos.ru, в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
Рестораны и кафе, которые не будут выполнять данные требования, смогут работать только на вынос или доставку, добавил мэр. Для решения вопросов в связи с новыми правилами будет создана специальная группа разбора, обратиться к которой можно будет на портале mos.ru.
Также с 22 июня в Москве временно нельзя проводить массовые мероприятия с участием более 500 человек, в том числе на открытом воздухе. Новые ограничения не коснутся событий, на которые будут допускать только людей с QR-кодами.
Кроме того, меры не затронут концерты, театры и другие развлекательные мероприятия, в которых принимают участие менее 500 человек, отметил Собянин в своем личном блоге.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Mos.ru,
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