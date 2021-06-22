Правительство выделит допсредства на борьбу с коронавирусом

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— предоставление грантов федеральным и частным медицинским организациям, привлеченным для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией;

— оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которые получили стимулирующие выплаты;