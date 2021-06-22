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Правительство Москвы выделит дополнительные средства на борьбу с COVID-19

Mos.ruиещё 5
1 час назад
Город выделит около 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением COVID-19 в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы.
Правительство выделит допсредства на борьбу с коронавирусом
Фото: М. Денисова. Mos.ruМ. Денисова. Mos.ru
Дополнительные средства планируется направить на следующие цели:
— осуществление стимулирующих выплат сотрудникам медицинских организаций;
— предоставление грантов федеральным и частным медицинским организациям, привлеченным для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией;
— оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которые получили стимулирующие выплаты;
— оплату труда сотрудников телемедицинского кол-центра;
— компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований по диагностике коронавирусной инфекции;
— оплату труда дополнительно принимаемого персонала в амбулаторные учреждения;
— закупку лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с COVID-19.
В столице продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Сделать прививку любой желающий старше 18 лет может бесплатно. Предварительная запись не нужна, если вакцинация проходит в местах работы выездных бригад или павильонах «Здоровая Москва».
Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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