Правительство выделит допсредства на борьбу с коронавирусом

Город выделит около 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением COVID-19 в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин
на заседании Президиума Правительства Москвы
.
Фото: М. Денисова. Mos.ruМ. Денисова. Mos.ru
Дополнительные средства планируется направить на следующие цели:
— осуществление стимулирующих выплат сотрудникам медицинских организаций;
— предоставление грантов федеральным и частным медицинским организациям, привлеченным для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией;
— оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которые получили стимулирующие выплаты;
— оплату труда сотрудников телемедицинского кол-центра;
— компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований по диагностике коронавирусной инфекции;
— оплату труда дополнительно принимаемого персонала в амбулаторные учреждения;
— закупку лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с COVID-19.
В столице продолжается массовая вакцинация
от COVID-19. Сделать прививку любой желающий старше 18 лет может бесплатно. Предварительная запись не нужна, если вакцинация проходит в местах работы выездных бригад или павильонах «Здоровая Москва».