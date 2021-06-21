Ураган с грозой и градом пообещали в выходные столице

По словам метеоролога, точное время и место урагана спрогнозировать пока невозможно, однако подготовиться к нему стоит заранее. "Психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовыми к минимизации рисков. Мы будем отслеживать это в краткосрочных прогнозах, как атмосфера себя поведет в дальнейшем", - отметил он.