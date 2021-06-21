Ураган с грозой и градом пообещали в выходные столице

По словам метеоролога, точное время и место урагана спрогнозировать пока невозможно, однако подготовиться к нему стоит заранее. "Психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовыми к минимизации рисков. Мы будем отслеживать это в краткосрочных прогнозах, как атмосфера себя поведет в дальнейшем", - отметил он.
В первую очередь, в преддверии выходных москвичам стоит убрать машины подальше от деревьев и неустойчивых конструкций, не планировать мероприятия на открытом воздухе и оградить детей от прогулок, посоветовал собеседник агентства. "Это не боевая тревога. Тут смысл не в том, чтобы напугать людей, а в том, чтобы предупредить о реальном столкновении в атмосфере, которое угрожает и жизни, и материальным ценностям", - заключил Тишковец.