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Погода в Москве: Синоптики пообещали ураган с грозой и градом в выходные дни в Москве

ТАССиещё 1
3 часа назад
Ураганный ветер с грозой и градом может обрушиться на столицу в конце текущей недели. Одной из причин для этого послужит перегрев в атмосфере из-за жаркой погоды и сильное испарение, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ураган с грозой и градом пообещали в выходные столице
Фото: ТАССТАСС
"В результате сильнейшего перегрева <...> в атмосфере к выходным начнут формироваться термики с так называемым тороидальным вихрем. К этому добавится еще и сильное испарение, в результате чего в атмосфере могут сформироваться мозаичные супер-ячейки, которые характеризуются небольшими вихрями высотой до 13 тыс. м. От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит. Это всегда представляет опасность с таким набором стихийных явлений как ливень, гроза, град, шквал, <...> не исключаю местами ураганные усиления ветра", - сказал он.
По словам метеоролога, точное время и место урагана спрогнозировать пока невозможно, однако подготовиться к нему стоит заранее. "Психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовыми к минимизации рисков. Мы будем отслеживать это в краткосрочных прогнозах, как атмосфера себя поведет в дальнейшем", - отметил он.
В первую очередь, в преддверии выходных москвичам стоит убрать машины подальше от деревьев и неустойчивых конструкций, не планировать мероприятия на открытом воздухе и оградить детей от прогулок, посоветовал собеседник агентства. "Это не боевая тревога. Тут смысл не в том, чтобы напугать людей, а в том, чтобы предупредить о реальном столкновении в атмосфере, которое угрожает и жизни, и материальным ценностям", - заключил Тишковец.
Новости Москвы,Евгений Тишковец,ИТАР-ТАСС,
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