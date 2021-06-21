В Москве предложили открыть свободные от COVID кальянные

Ассоциация кальянной индустрии предложила открыть в Москве «свободные от коронавируса» (COVID-free) кальянные заведения по примеру с экспериментом в общепите, сообщил президент ассоциации Артем Николашин.

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«Сейчас мы готовим предложение по организации «бесковидных» кальянных заведений, в которых услуга будет предоставляться исключительно вакцинированным посетителям. Мы готовы организовать работу в московских клубах таким образом, чтобы это ограничение соблюдалось повсеместно», – пояснил Николашин ТАСС.

Он отметил, что сейчас в стране есть свыше 20 тыс. кальянных клубов, работающих под сетевыми брендами в единых стандартах.

«Это результат многолетних усилий по выводу кальянной индустрии из «тени» в «белый» бизнес, который соблюдает все санитарные и противопожарные нормы и уплачивает налоги в бюджет. Ежегодные отчисления составляют более 12 млрд рублей. Отрасль также создает сотни тысяч рабочих мест. Так, в Москве, где находится большая часть клубов, заняты порядка 210 тыс. человек», – указал Николашин.

По его словам, легальный кальянный бизнес «на грани уничтожения» из-за запрета на курение кальяна, который длится больше года.

«Недобросовестные игроки, невзирая на запреты, продолжают свою деятельность, организуют подпольные кальянные в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям и антиковидным мерам, в том числе в жилых помещениях (квартиры, лофты), не используют кассы и не уплачивают налоги. Таких заведений становится все больше», – подчеркнул Николашин.

В аппарате уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова поддержали инициативу.

«Сейчас идет поиск таких гибких решений, которые, во-первых, позволят не закрывать бизнес, во-вторых, стимулируют вакцинацию, в-третьих, позволит создать безопасные условия работы для персонала и для клиентов. В Москве сейчас это идея «бесковидных» ресторанов. Поэтому идею о создании «бесковидных» кальянных мы поддерживаем, но при выполнении регламентов Роспотребнадзора», – пояснил советник Титова Антон Свириденко.

Напомним, по указу мэра Москвы от 5 марта 2020 года, в городе запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, в том числе 7584 в Москве. Всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания.