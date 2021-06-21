Розовое Дымное дерево расцвело в «Аптекарском огороде»

Дымное или Париковое дерево - Скумпия обыкновенная - расцвело у Зеркального канала в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве , сообщили в пресс-службе оранжереи.

Фото: сайт Аптекарского огорода сайт Аптекарского огорода

За несколько десятков метров видно, как розовый дым обволакивает пышный листопадный кустарник. Цвести дерево будет в течение месяца. Гости сада очень любят фотографироваться рядом со скумпией, причем иногда даже на свадьбу.

Мелкие желтоватые цветки собраны в ажурные соцветия и с виду неказисты. Эффект туманного облака создает множество волосков на сильно вытянутых цветоножках. Дымное дерево широко используют как декоративное садовое растение, а также в промышленной и народной медицине.

Скумпия родом с юга Европы, из центральной Азии, Гималаев и севера Китая. Дерево вырастает в высоту до 7 м, почти не подвержено вредителям и живет до 100 лет.

Также в «Аптекарском огороде» под открытым небом цветут: сирень, шиповник, жасмин садовый, табак, дейция, аморфа, ирисы и другие растения. В оранжереях под крышей — пальмы, бананы, шоколадные деревья, лианы, кувшинки, хищные растения, кактусы, кофе, ананасы, папайя.

В саду работают выставки самых эффектных насекомых планеты и ботанической живописи.