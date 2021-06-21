Доходы бюджета с начала года выросли на 26%

Доходы столичного бюджета за 5 месяцев 2021 года увеличились на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Вечерняя Москва».

По ее словам, за 5 месяцев из бюджета на развитие здравоохранения дали 203,7 млрд рублей, на социальную поддержку москвичей — 221,3 млрд рублей, на образование — 185,9 млрд рублей. При этом 42,3 млрд рублей выделили на культуру и туризм, а еще 21,3 млрд рублей — на спорт.