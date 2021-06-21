ЗАГСы в Москве начали работать по записи

«С 21 июня в столичных отделах ЗАГС подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок будет проходить по предварительной записи по телефону Единой справочной службы города Москвы: 8 (495) 777-77-77», - говорится в сообщении. Уточняется, что регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время. «Также напоминаем, что через Единый портал госуслуг можно подать заявление на регистрацию заключения брака, расторжения брака, выдачу повторных документов органов ЗАГС, рождения, усыновления. По вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения иных юридически значимых действий все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания готовы проконсультировать граждан по телефону», - добавили в пресс-службе.