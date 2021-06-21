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Пассажирам московского метро и МЦК раздают питьевую воду

ТАСС
1 час назад
Пассажирам Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) начали раздавать питьевую воду из-за жары. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Пассажирам метро и МЦК начали раздавать воду
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В городе жара, на некоторых станциях метро и МЦК температура сейчас выше 28 градусов, и на этой неделе это еще не предел - мы ожидаем новые температурные рекорды практически каждый день. Чтобы поездка на метро и МЦК была комфортной, мы раздаем питьевую воду: на наземных станциях Филевской линии; на станциях "Кунцевская" и "Измайловская" Арбатско-Покровской линии, "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии, "Бульвар Адмирала Ушакова", "Бунинская Аллея", "Улица Скобелевская" Бутовской линии; платформах МЦК: "Стрешнево", "Панфиловская", "Лихоборы", "Окружная", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Андроновка", "Нижегородская", - говорится в сообщении.
Также пассажирам рекомендуют переждать жару.
"Не заходите лишний раз в общественный транспорт, пока температура не спадет. А если ехать необходимо, то не забывайте брать с собой бутылочку воды, носить маски и перчатки", - отмечают в департаменте.
Новости Москвы,
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