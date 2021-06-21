170 кафе приготовились к работе в «бесковидном режиме»

«Включение предприятий в реестр COVID-free носит заявительный характер. Более 170 заведений уже начали работать как «бесковидные»: они заявили о своём желании, вошли в реестр на i.moscow и могут начать работать без ограничений по времени», — сказал Немерюк.
«При анонсирования проекта мы ожидали, что таких «бесковидных» заведений будет 10-15. Но сами предприниматели, предложив такой формат работы для кафе и ресторанов в нынешних эпидусловиях, показывают высокую активность в заявительной кампании. Количество желающих войти в реестр COVID-free за два дня превысило ожидания более чем в 10 раз. Прием заявок продолжается», — отметил он.