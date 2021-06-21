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В Москве к работе в «бесковидном режиме» готовы свыше 170 кафе и ресторанов

Парламентская газетаиещё 3
1 час назад
Более 170 столичных баров, кафе и ресторанов уже могут начать работать как «бесковидные», заведения смогут работать и днём и ночью, а посетителей смогут не носить маски и перчатки, заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Об этом 21 июня сообщает ТАСС.
170 кафе приготовились к работе в «бесковидном режиме»
Фото: АГН МоскваАГН Москва
«Включение предприятий в реестр COVID-free носит заявительный характер. Более 170 заведений уже начали работать как «бесковидные»: они заявили о своём желании, вошли в реестр на i.moscow и могут начать работать без ограничений по времени», — сказал Немерюк.
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Он обратил внимание, что горожане смогут посещать такие кафе и рестораны без масок и перчаток, столы в них можно расставлять ближе, чем на 1,5 метра друг от друга, при этом персонал будет работать в средствах индивидуальной защиты.
По словам главы столичного департамента, заведения со свободными от COVID-19 зонами проверят на предмет соответствия всем требованиям Роспотребнадзора и указа мэра Москвы. Эксперимент по созданию «бесковидных» зон в московских кафе и ресторанах продлится до 29 июня.
Ранее Немерюк сообщил, что попасть в ресторан с COVID-free зоной можно только по QR-коду о вакцинации, ПЦР и ИФА тесты будут в этом случае недействительны. Несовершеннолетние смогут посещать «бесковидные» заведения без прививки, но в сопровождении привившихся взрослых.
«При анонсирования проекта мы ожидали, что таких «бесковидных» заведений будет 10-15. Но сами предприниматели, предложив такой формат работы для кафе и ресторанов в нынешних эпидусловиях, показывают высокую активность в заявительной кампании. Количество желающих войти в реестр COVID-free за два дня превысило ожидания более чем в 10 раз. Прием заявок продолжается», — отметил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём блоге, что с 19 июня в мегаполисе начнут эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса. Все сотрудники таких ресторанов должны быть вакцинированы, а их посетителями могут стать только привитые или уже переболевшие с антителами люди.
16 июня в Москве для некоторых работников, включая сферу общепита, ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Постановление, предписывающее работодателям в ряде сфер принять меры по вакцинации не менее 60 процентов сотрудников, подписал главный санитарный врач по столице. До 15 июля им должны сделать первую прививку, до 15 августа — вторую. Норма также касается госслужащих.
Новости Москвы,Алексей Немерюк,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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