По его словам, знойная погода, которая придет в Москву, повторит рекорд вековой давности.

В ближайшие пять–шесть суток жителей города ожидает аномально жаркая погода. По словам эксперта, это когда стабильная среднесуточная температура воздуха оказывается выше положенной нормы на семь и более градусов. В столице и области, подметил специалист, может повыситься уровень пожароопасности — до высокой степени.