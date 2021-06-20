— Такой жары, пожалуй, не было почти столетие в столице. Уже с понедельника, 21 июня, температура воздуха ночью прогреется до плюс 19–21 градуса. А днем ожидается плюс 30–32 градуса. Ветер — южный, умеренный; атмосферное давление — в пределах нормы, — отметил эксперт.
— Во вторник, 22 июня, станет еще теплее, на два–три градуса. Москвичей ожидает ясная погода без осадков. Ночью температурные показатели достигнут плюс 20–22 градусов, а днем — плюс 32–34 градусов. Ветер будет дуть южный, умеренный, — продолжил Голубев.