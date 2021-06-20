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Знойный рекорд: москвичей предупредили о приближении «векового» температурного максимума

Вечерняя Москва
1 час назад
На предстоящей неделе жителей Москвы ожидает солнечная и жаркая погода, а столбики термометра поднимутся почти до плюс 40 градусов. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил метеоролог Александр Голубев.
По его словам, знойная погода, которая придет в Москву, повторит рекорд вековой давности.
— Такой жары, пожалуй, не было почти столетие в столице. Уже с понедельника, 21 июня, температура воздуха ночью прогреется до плюс 19–21 градуса. А днем ожидается плюс 30–32 градуса. Ветер — южный, умеренный; атмосферное давление — в пределах нормы, — отметил эксперт.
В ближайшие пять–шесть суток жителей города ожидает аномально жаркая погода. По словам эксперта, это когда стабильная среднесуточная температура воздуха оказывается выше положенной нормы на семь и более градусов. В столице и области, подметил специалист, может повыситься уровень пожароопасности — до высокой степени.
— Во вторник, 22 июня, станет еще теплее, на два–три градуса. Москвичей ожидает ясная погода без осадков. Ночью температурные показатели достигнут плюс 20–22 градусов, а днем — плюс 32–34 градусов. Ветер будет дуть южный, умеренный, — продолжил Голубев.
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