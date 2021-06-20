Собянин: Прошедшие вакцинацию стали заражаться новым штаммом COVID-19

По его словам, новый штамм быстрее проникает в организм. Для защиты от него нужен уровень иммунитета вдвое выше в сравнении с изначальным вариантом вируса. Против старого штамма коллективный иммунитет в Москве достиг 60%, но общая защита москвичей от нового «агрессора» гораздо ниже.