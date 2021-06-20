Собянин: Прошедшие вакцинацию стали заражаться новым штаммом COVID-19

В Москве
начались случаи заражения коронавирусом среди тех, кто прошел вакцинацию. Власти связывают это с новым агрессивным штаммом «Дельта» и по-прежнему призывают делать прививки.
Мэр Сергей Собянин
заявил в эфире
«Россия 1» , что в городе зафиксированы случаи повторных заражений. Среди заболевших есть недавно привитые граждане. Градоначальник связал это с новым вариантом коронавируса, на который, по его словам, приходится сейчас почти 90% всех заражений в городе.
«Мы уже имеем дело с новым штаммом, новой мутацией индийского штамма, так называемой «Дельтой», которая агрессивнее, тяжелее», - пояснил Собянин.
По его словам, новый штамм быстрее проникает в организм. Для защиты от него нужен уровень иммунитета вдвое выше в сравнении с изначальным вариантом вируса. Против старого штамма коллективный иммунитет в Москве достиг 60%, но общая защита москвичей от нового «агрессора» гораздо ниже.
Собянин утверждает, что выстроить «щит» против нового типа коронавируса получится, если большинство москвичей привьются от коронавируса и будут соблюдать меры профилактики.
По словам мэра, на сегодня двухкомпонентную вакцину в Москве получили 1,5 млн человек.